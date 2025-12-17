Sindicato supera a Toros del Profe

Los peloteros del Sindicato necesitaban jugar lo más cercano a la perfección y así lo terminaron por hacer tras superar 24-11 a los Toros del Profe para conseguir su boleto a la final de la categoría D1 de la Liga Veteranos de Softbol.

Por espacio de tres episodios el juego se mantuvo en la balanza y fue en el cuarto episodio cuando la ofensiva del Sindicato organizo largo ataque de 12 carreras para de esta manera enfilarse directamente en convertirse en finalista y enfrentarse en la serie del campeonato ante El Cabrito.

Jesús Rodríguez se llevó el aplauso y el júbilo de sus compañeros al detonar dos cuadrangulares, de igual manera Ángel Vicencio para convertirse en uno de los jugadores claves, mientras Raúl Rodríguez y Andy Segura no se fueron en blanco al también colaborar con un vuelacerca, respectivamente.

El lanzador Vicencio tuvo mucho trabajo por espacio de siete entradas completas en las que termino por apuntarse la victoria y también fue factor en sacar la pelota del diamante en par de ocasiones.