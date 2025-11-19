Yoli se impone a Pájaros Locos

Los peloteros de Yoli sumaron un triunfo más en la larga temporada regular que se desarrolla en la Liga Veteranos de Softbol.

En su reciente aparición en el diamante se aplicaron a fondo para superar 11-9 a los Pájaros Locos, en hostilidades correspondientes a la letra D2.

¿Qué ocurrió?

Durante las acciones, el trabajo del lanzador Guadalupe Cepeda, que terminó por cargar con la victoria, y Roberto Flores Jr., que se lució en la caja de bateo al detonar par de cuadrangulares en cuatro oportunidades, fueron determinantes para mantenerse en la pelea por conseguir la clasificación a la postemporada.

Los jugadores de Yolis estuvieron encendidos en el bateo por conducto de Patricio García que dio de 4-3, José Cuéllar no se fue en blanco al pegar tres indiscutibles, Tadeo Cepeda tuvo actuación perfecta al irse de 3-3 y Esaú Padrón se llevó la algarabía de la afición con oportuno jonrón.