¡Bufalitas con gran paso!

Después de ganar un partido cardiaco, las voleibolistas de la UAMRA (Unidad Académica Reynosa Aztlán) celebraron en grande su pase a la etapa Interzonas de los Juegos Interfacultades UAT 2025.

¿Cómo lograron las Bufalitas su pase a Interzonas?

Las Bufalitas sellaron su boleto luego de vencer a domicilio a la FCACS Nuevo Laredo 2 sets a 1 (25-20, 25-19 y 16-14) y por eso representarán con mucho orgullo a la Zona Norte.

Detalles de la victoria de UAMRA sobre FCACS Nuevo Laredo

Las campeonas regionales están integradas por; Ximena Santos, Valeria Guzmán, Claudia Tovias, Viridiana Álvarez, Karen Cantú, Paola Guerrero, Emily Ornelas, Carolina Hernández, Adriana Perales, Itzel Zacarias, Loamy Ruíz y Marisol Villarreal, bajo las indicaciones de Ivonne López y Luis Solla.