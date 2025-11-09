Doblegan Viveros a Inmortales

Con tremenda labor del relevista Juan Viveros guío a Viveros Glass en doblegar 29-19 a los Inmortales de Munrra, dentro de la actividad del Torneo Nocturno de la Liga Burocrática de Softbol.

Con dos jugosos rallys, de ocho y siete carreras, en la quinta y sexta entrada respectivamente fue suficiente para que la balanza se cargara completamente a su favor en el campo Pedro Guajardo y sumar un triunfo más en la actual temporada regular.

Emilio Reynosa fue la punta de lanza de la ofensiva al disparar de 5-5, entre ellos tres jonrones, Arturo Viveros también fue factor determinante al detonar de 3-3 con dos cuadrangulares, Emiliano Tobías 5-4 con un bombazo de vuelta entera.

Asimismo, Jaime Gutiérrez Jr de 3-2 con un jonrón, José Burnias igual 3-2, Samuel Espinoza 5-2 con un cuadrangular. El lanzador ganador fue Juan Viveros en relevo a Rolando Flores, y cargo con la derrota Marcos Saldaña.