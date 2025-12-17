¡Igualan serie final!

Cuando todo apuntaba que los Texanos estaban contra la pared apareció oportunamente su ofensiva para empatar la serie final 1-1 y obligar a un tercer encuentro en la categoría 60 años y más del Club Social Deportivo Veteranos y Jubilados.

Los Texanos estaban con la obligación de ganar a como diera lugar al estar abajo en la serie 0-1 por lo que en el segundo de las hostilidades se aplicaron a fondo para imponerse 15-6 sobre los López, en el campo Manuel Pavón Mortera.

Los Texanos fueron castigados en la primera y tercera entrada con cuatro y dos carreras, respectivamente, pero se vieron en la necesidad de cazarle los lanzamientos a Rodolfo López para conducirlo a la derrota al rayarle seis rayitas en el segundo episodio para de esta forma mantener la delantera.

Con la motivación por las nubes una vez más los Texanos descargaron ataques de cuatro anotaciones en el quinto y sexto capítulo. Alfredo Ramírez de 4-3, Martín Segura pegó de 4-2, Héctor Cobos de 3-2 y Montoya de 3-3.