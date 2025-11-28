Gran arranque de la selección LIMUFUT en torneo nacional

La Selección Femenil de Tamaulipas inició con el pie derecho su participación en el Torneo Nacional de futbol categoría 2014 y menores que se está disputando en Puebla.

Las futbolistas de la LIMUFUT (Reynosa) ganaron la doble jornada inaugural.

En el primer encuentro golearon 5-2 al selectivo de Oaxaca.

Arlen García fue la figura tras marcar doblete. Arlette León, Alexia Flores y Ximena Hernández tambien se hicieron presentes en el marcador.

En el segundo partido superaron 2-1 a la selección de Yucatán.