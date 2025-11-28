Gran arranque de la selección LIMUFUT en torneo nacional

Gran arranque de la selección LIMUFUT en torneo nacionalEl equipo de Tamaulipas se prepara para su siguiente encuentro tras una sólida actuación.
La Selección Femenil de Tamaulipas inició con el pie derecho su participación en el Torneo Nacional de futbol categoría 2014 y menores que se está disputando en Puebla.
Las futbolistas de la LIMUFUT (Reynosa) ganaron la doble jornada inaugural.
En el primer encuentro golearon 5-2 al selectivo de Oaxaca.
Arlen García fue la figura tras marcar doblete. Arlette León, Alexia Flores y Ximena Hernández tambien se hicieron presentes en el marcador.
En el segundo partido superaron 2-1 a la selección de Yucatán.
EL MAÑANA RECOMIENDA