Las Osas pegan primero

Las Osas inmediatamente impusieron su ley sobre el diamante para tomar el mando en la serie de playoff al ganarle el primer choque a las Rojas de Félix por pizarra de 19-12, dentro de las hostilidades en la Liga Veteranos de Softbol.

Un auténtico vendaval de batazos desencadeno rally de 12 carreras en la sexta entrada para de esta manera encaminarse con serenidad a la victoria y colocarse a un juego de avanzar a la siguiente ronda de la postemporada femenil.

Las bateadoras con mayor efectividad fueron Yamileth Izquierdo al irse con jornada perfecta de 5-5, Karla González de 5-4, Perla Lorenzana 5-3 y Yareli Nieves de 4-2.

En cambio la pitcher ganadora resulto ser July Cisneros que trabajo por espacio de siete entradas completas en la que mantuvo en la pelea a sus compañeras.