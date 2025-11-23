Komander se lució junto a Místico

El luchador reynosense, Komander, brilló en la Arena México junto al Místico y ambos salieron con los brazos en todo lo alto tras derrotar a The Beast Mortos y Bárbaro Cavernario en la batalla estelar de una función que fue muy esperada por la afición de la Ciudad de México.

No es la primera vez que el Komander es llamado para luchar junto a las figuras del CMLL (Consejo Mundial de Lucha Libre) y como siempre, el enmascarado tamaulipeco se lució con sus mejores lances lo cual le valió para recibir todo el cariño del público capitalino.

Se nota que se ha ganado el respeto de las grandes figuras, incluso el Místico en ningún momento trató de opacarlo, por el contrario, le dio su espacio y lo ayudó a brillar.

La cereza en el pastel la pusieron ambos, cada uno ejecutó su mejor castigo. El "Comandante del Aire" cerró con el Cielito Lindo sobre Bárbaro Cavernario mientras que el "Príncipe de Plata y Oro" aplicó "La Mística" para rendir a The Beast Mortos.