Vence Cabrito al Sindicato

Con productivo trabajo del lanzador experimentado de Guadalupe Cepeda condujo a El Cabrito en adjudicarse el triunfo por pizarra de 21-11 sobre Sindicato de Comapa, dentro de la actividad de la Liga de Veteranos de Softbol.

La mayor parte del tiempo el abridor Cepeda estuvo controlado y con el transcurso de cada una de las entradas fue apagando a cada uno de los bateadores de Comapa, que por más que intentaron no pudieron esquivar el descalabro.

Por su parte el serpentinero Ramón Gómez no tuvo la ayuda necesaria y los bateadores de El Cabrito le encontraron los envíos para castigarlo con largo ataque de ocho carreras y agregaron dos más de cuatro anotaciones para de esta manera tener un buen fin de semana.

El line up de El Cabrito estuvo encendido por conducto de Roberto Flores, Luis García y Tadeo Cepeda al irse de 3-3, respectivamente.