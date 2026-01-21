Las Dodgers se imponen a Sección 36 en Softbol

Las peloteras del equipo de las Dodgers tuvieron un buen inicio de actividades en este 2026 al conquistar su primer triunfo de temporada regular en la Liga Adrián Gaona de Softbol, luego de imponerse 13-10 a su similar de Sección 36.

Las Dodgers atacaron rápidamente la serpentinera Joselyn Pérez para recetarle tres carreras en la primera entada, posteriormente en el quinto episodio agregaron cinco más para quedarse con su primera victoria de la campaña, que fue construido por Portillo que pegó de 4-4, mientras María Portillo y Joselyn De León chocaron en par de ocasiones la pelota.

Por su parte, Norma Bautista estuvo notable en la placa de responsabilidades por Dodgers y salió bien librada del diamante al trabajar por siete capítulos.