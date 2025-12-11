Deportivo Junior vence al Deportivo Castilleja

La actividad nocturna en la Liga Federal Independiente de Softbol no se detiene en cada juego se eleva el nivel de pelota y para muestra el encuentro que salió vencedor Deportivo Junior por pizarra de 22-11 sobre Deportivo Castilleja.

El siempre acertado Daniel Posada fue efectivo al momento de lanzar toda la ruta y su trabajo fue acompañado por su actuación en el bateo al disparar cuatro imparables en cinco turnos legales.

La lluvia de carreras no se detuvo en la quinta, sexta y séptima entrada en la que respectivamente realizaron rallys de cinco, cuatro y siete.

Dentro de la lista de bateadores que destacaron fueron Raúl Gómez y Eduardo Martínez al irse de 5-3, Antonio Hernández pegó par de cuadrangulares dentro de sus cuatro turnos y Kevin Cabello pegó de 3-2.