Deportivo Junior vence al Deportivo Castilleja

La actividad nocturna en la Liga Federal Independiente de Softbol no se detiene en cada juego se eleva el nivel de pelota
  • Por: Josué Segura
  • 11 / Diciembre / 2025 -
Deportivo Junior pegó fuerte en el bateo para derrotar a Deportivo Castilleja.

La actividad nocturna en la Liga Federal Independiente de Softbol no se detiene en cada juego se eleva el nivel de pelota y para muestra el encuentro que salió vencedor Deportivo Junior por pizarra de 22-11 sobre Deportivo Castilleja. 

El siempre acertado Daniel Posada fue efectivo al momento de lanzar toda la ruta y su trabajo fue acompañado por su actuación en el bateo al disparar cuatro imparables en cinco turnos legales. 

La lluvia de carreras no se detuvo en la quinta, sexta y séptima entrada en la que respectivamente realizaron rallys de cinco, cuatro y siete. 

Dentro de la lista de bateadores que destacaron fueron Raúl Gómez y Eduardo Martínez al irse de 5-3, Antonio Hernández pegó par de cuadrangulares dentro de sus cuatro turnos y Kevin Cabello pegó de 3-2.

