Deportivo Junior vence al Deportivo Castilleja

Deportivo Junior vence al Deportivo CastillejaLa actividad nocturna en la Liga Federal Independiente de Softbol no se detiene en cada juego se eleva el nivel de pelota
La actividad nocturna en la Liga Federal Independiente de Softbol no se detiene en cada juego se eleva el nivel de pelota y para muestra el encuentro que salió vencedor Deportivo Junior por pizarra de 22-11 sobre Deportivo Castilleja.
El siempre acertado Daniel Posada fue efectivo al momento de lanzar toda la ruta y su trabajo fue acompañado por su actuación en el bateo al disparar cuatro imparables en cinco turnos legales.
La lluvia de carreras no se detuvo en la quinta, sexta y séptima entrada en la que respectivamente realizaron rallys de cinco, cuatro y siete.
Dentro de la lista de bateadores que destacaron fueron Raúl Gómez y Eduardo Martínez al irse de 5-3, Antonio Hernández pegó par de cuadrangulares dentro de sus cuatro turnos y Kevin Cabello pegó de 3-2.