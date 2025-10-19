Vencen Coyotes al 7 Letras

Como se ha convertido en toda una costumbre los Coyotes mantienen paso ganador en el Torneo Nocturno de la Liga Federal Independiente de Softbol y en su reciente encuentro superaron con facilidad 11-2 a 7 Letras, en el campo Ramiro Saracho.

Los Coyotes se han convertido en el rival a vencer al estar posesionados en el liderato del standing y amplio favorito para quedarse con el campeonato de la temporada regular, asimismo de campaña.

El aullido de los Coyotes se escucho en el amanecer del primer rollo al fabricar ataque de cinco carreras para de esa manera defender la delantera en los siguientes episodios. Daniel Ponce se fue de 4-3, Armando Luna, Diego Flores con un jonrón y Lenin Morales pegaron de 4-2, respectivamente, mientras Jesús Mejía y Francisco Delgado no se fueron en blanco al conectar cada uno jonrón.

Ante la atinada ofensiva el lanzador Benito Zúñiga no tuvo mayores problemas en imponer su ley sobre los contrincantes para de esta forma quedarse con el triunfo en su guante.