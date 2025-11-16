Apretado triunfo de los Amigos de Razo

De la mano de los lanzamientos de Salvador Hernández los Amigos de Razo y Willy se aplicaron de fondo para superar apretadamente a Deportivo Alps por pizarra de 5-4, en partido correspondiente a la Liga Burocrática de Softbol.

Los Amigos de Razo y Willy se han empelado a fondo en cada uno de los encuentros que han disputado para ganarse el derecho de estar en la postemporada del organismo softbolero por lo que fue de suma importancia conseguir esta victoria.

El choque estuvo concentrado en los abridores, pero el que resulto tener mejor actuación y apoyo de la ofensiva fue Salvador Hernández, que se ha convertido en el as de la rotación, mientras Sergio González por más que colocó en la pelea al ¨Depor¨ no llegó el batazo oportuno para conseguir la remontada.

Otro de los momentos importantes se dio en la quinta entrada cuando los peloteros de Razo y Willy realizaron par de carreras, esto gracias a los batazos de Félix Hernández, que se fue de 3-3 y Alí Cruz, que pegó de 3-2.