Holgado triunfo de los Coyotes

Los Coyotes no ceden ningún terreno sobre el diamante y en su reciente aparición se impusieron holgadamente 11-1 sobre Furia Naranja, dentro de las hostilidades de la Liga Softbol UAT.
  • Por: Josué Segura
  • 21 / Septiembre / 2025 -
Los Coyotes se aplicaron en el bateo para quedarse con el triunfo en la jornada nocturna de la Liga de Softbol UAT.

Sin desesperarse los Coyotes construyeron par de ataques solidos de cuatro y tres carreras en la tercera y cuarta entrada, respectivamente, para de esta manera dirigirse con tranquilidad a la victoria.

Luis Pablo García destacó en la caja de bateo al dar de 4-3 con un cuadrangular, Julián Castillo 4-2, Adrián García y Arit López Jr., se fueron cada uno de 3-2, siendo claves para respaldar todo el camino el trabajo del lanzador Gael Falcón, que enfrió completamente los bates de la Furia Naranja. 

