Holgado triunfo de los Coyotes

Los Coyotes no ceden ningún terreno sobre el diamante y en su reciente aparición se impusieron holgadamente 11-1 sobre Furia Naranja, dentro de las hostilidades de la Liga Softbol UAT.

Sin desesperarse los Coyotes construyeron par de ataques solidos de cuatro y tres carreras en la tercera y cuarta entrada, respectivamente, para de esta manera dirigirse con tranquilidad a la victoria.

Luis Pablo García destacó en la caja de bateo al dar de 4-3 con un cuadrangular, Julián Castillo 4-2, Adrián García y Arit López Jr., se fueron cada uno de 3-2, siendo claves para respaldar todo el camino el trabajo del lanzador Gael Falcón, que enfrió completamente los bates de la Furia Naranja.