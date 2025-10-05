¡Tumban al líder!

Los Guerreros Reynosa FC dieron un golpe de autoridad en el Grupo 16, tras vencer en casa al Saltillo Soccer por marcador de 1-0 para romperles el invicto y de paso bajarlos de la cima.

Los empates ya no eran bienvenidos así que los fronterizos estaban obligados a ganar en esta jornada 5 de la Liga TDP. Con este resultado los "Warriors" siguen sin conocer la derrota, es decir, mantienen el invicto y llegaron a 11 puntos para mantenerse entre los primeros lugares. Fue una noche soñada para el reynosense Jesús "Chucho" Castorena, quien hizo su primer gol en el fútbol profesional y con ese inolvidable tanto les dio los tres puntos a los Guerreros.

El partido fue de ida y vuelta, con llegadas en ambas porterías. Fue un juego parejo hasta en las tarjetas rojas, ya que ambos conjuntos se quedaron con 10 hombres tras un conato de bronca.

Al minuto 60 apareció Jesús Castorena como todo un cazador, en el área chica, para controlar un centro y luego reventó la red.