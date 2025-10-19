Deportes

Regresan Guerreros a la senda del triunfo

El tropezón de hace ocho días quedó en el olvido pues los Guerreros Reynosa FC vencieron en casa 2-0 al Real Apodaca FC para regresar a la senda del triunfo.
  • Por: Alberto Gamboa
  • 19 / Octubre / 2025 -
Abel Trejo marcó un golazo en la victoria de los Guerreros Reynosa sobre Real Apodaca.

El tropezón de hace ocho días quedó en el olvido pues los Guerreros Reynosa FC vencieron en casa 2-0 al Real Apodaca FC para regresar a la senda del triunfo. 

El conjunto fronterizo dominó el partido los 90 minutos y aprovechó los errores del rival para sumar los tres puntos en la jornada 7 de la Liga TDP. Los "Warriors" tuvieron oportunidades para convertir la victoria en goleada, pero les faltó terminar las jugadas y eso no los dejó satisfechos. 

El Real Apodaca cavó su propia tumba desde muy temprano, pues al minuto 13, Jorge Gutiérrez hizo un autogol, cuando le regresó la pelota a su portero Luis García, pero la cancha les hizo una travesura y el balón terminó en el fondo de la red. Pero no todos fueron errores y el 2-0 llegó con un golazo del camiseta 10, Abel Trejo. 

El oriundo de Matamoros hizo todo bien, controló la pelota, se sacó de encima a un rival y disparó con mucha clase para clarear al portero. El conjunto visitante también tuvo sus oportunidades, pero dejó un disparo en el poste y luego se toparon con el arquero Juan Pablo Cavazos, quien ganó dos jugadas de mano a mano. 

Con este resultado los Guerreros llegaron a 14 puntos y se mantienen en la parte alta del Grupo 16.    

