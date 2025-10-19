Regresan Guerreros a la senda del triunfo

El tropezón de hace ocho días quedó en el olvido pues los Guerreros Reynosa FC vencieron en casa 2-0 al Real Apodaca FC para regresar a la senda del triunfo.

El conjunto fronterizo dominó el partido los 90 minutos y aprovechó los errores del rival para sumar los tres puntos en la jornada 7 de la Liga TDP. Los "Warriors" tuvieron oportunidades para convertir la victoria en goleada, pero les faltó terminar las jugadas y eso no los dejó satisfechos.

El Real Apodaca cavó su propia tumba desde muy temprano, pues al minuto 13, Jorge Gutiérrez hizo un autogol, cuando le regresó la pelota a su portero Luis García, pero la cancha les hizo una travesura y el balón terminó en el fondo de la red. Pero no todos fueron errores y el 2-0 llegó con un golazo del camiseta 10, Abel Trejo.

El oriundo de Matamoros hizo todo bien, controló la pelota, se sacó de encima a un rival y disparó con mucha clase para clarear al portero. El conjunto visitante también tuvo sus oportunidades, pero dejó un disparo en el poste y luego se toparon con el arquero Juan Pablo Cavazos, quien ganó dos jugadas de mano a mano.

Con este resultado los Guerreros llegaron a 14 puntos y se mantienen en la parte alta del Grupo 16.