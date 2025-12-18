Listas finales en Liga Veteranos de Softbol

Con un total de cuatro finales de postemporada es como se va desarrollar la jornada sabatina de la Liga Veteranos de Softbol.

Los encargados de abrir las hostilidades con par de encuentros, pactados a las 9:00 y 10:45 de la mañana, entre los planteles de Tlacuaches contra Peloteros, correspondiente a la categoría D3.

Las acciones van en aumento en el campo Veteranos 1 al momento que Deportivo Medina se tope ante Bulldogs para disputarse el título de playoff de la letra D2 a las 12:30 y 14:15 horas.

Por su parte la Pila y El More van encarar el tercero de la serie en la que se va a dar a conocer al nuevo monarca del segundo playoff de la D3. La Pila se apuntó el primero de la serie en extrainning 13-11 y el segundo se lo adjudicó al son de 15-12.



