Mantienen paso perfecto en la veteranos de softbol

Los planteles de Bravos del Gordo, Puros Amigos, Deportivo Génesis y Sin Dientes se han convertido en los líderes de las respectivas categorías de la Liga Veteranos de Softbol.
En la máxima división del torneo dominical que corresponde a letra D2, se ubican los Bravos del Gordo, que aparecen en lo más alto con marca positiva de 4-1 para de esta manera superar a sus más cercanos rivales de Transportes Express y Papelería Yolis.
Por su parte los peloteros de Puros Amigos van con paso ganador y así lo ha demostrado en el standing de la D3 con récord de 6-2.
Por su parte Deportivo Génesis ya impuso sus condiciones en el departamento D4 al ostentar racha productiva de ocho triunfos en forma consecutiva para de esta manera mantener paso perfecto.
