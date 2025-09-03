Subió al podio en Veracruz

Subió al podio en VeracruzMarisa Díaz García cosechó un podio más en su carrera tras lograr el segundo lugar en el Triatlón Astri Veracruz
La atleta fronteriza hizo una buena competencia y el tremendo esfuerzo corriendo y pedaleando rindió frutos para lograr esa medalla de plata en la categoría Duatlón Sprint 30-34 años Femenil.
Con esta buena noticia dio por terminada la temporada de duatlones.
Ha sido su mejor año, donde pudo demostrar su crecimiento como atleta de alto rendimiento.
Físicamente y anímicamente está más fuerte que nunca y además de haber asistido a su primer Mundial, logró medallas en Saltillo, Ciudad de México y Veracruz.
Marisa le bajará un par de rayitas a su intensidad y descansará un poco para luego enfocarse en el "running", con un entrenamiento enfocado en las carreras de 5 y 10 kilómetros.