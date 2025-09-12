Venados vence a los Amigos de JC

Los Venados no aflojan el paso en la actual temporada regular de la categoría D3 al mantenerse en los primeros lugares, luego de su triunfo de 13-6 sobre Amigos de JC, dentro de las acciones desarrolladas en la Liga Veteranos de Softbol.

La ofensiva de los Venados se mantuvo activa por espacio de siete entradas completas en las que destacaron los bateadores Antonio González, Diego Briseño, Raúl Torres y Abraham Rivera que se fueron de 4-3, respectivamente, mientras Álvaro ¨Chamoy¨ Rodríguez también colaboro con par de hits en tres turnos completos.

Con certero madruguete en la primera entrada de cinco rayitas fue suficiente para encaminarse a una victoria más en la actual campaña, posteriormente agregaron cuatro más en el cuarto y séptimo inning.

El experimentado lanzador Carlos Quilantan cubrió toda la ruta para quedarse con el triunfo, en tanto el descalabro fue para Lauro Hernández.







