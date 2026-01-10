¡Se buscan valientes para la Champions!

La liga de futbol R Siete Ladrillera lanzó la convocatoria para la quinta edición del torneo "La Champions", donde participan los jugadores "talacheros" (de paga) más cotizados de Reynosa y la región.

No cualquier equipo se anima a participar, por eso están buscando valientes que tengan el nivel necesario para competir.

El torneo estará arrancando en el mes de marzo pero las inscripciones ya están abiertas y el cupo será limitado a 10 equipos.

A pesar de que es futbol amateur, los aficionados asisten a las gradas de esta cancha para disfrutar de los partidazos, ya que muchos de los futbolistas que participan son ex profesionales.

Entre los equipos que han dejado huella en La Champions están Sport Fitness, Real Maletas y Transportes.



