Séptima UO marcha invicto

El conjunto de Séptima UO inmediatamente ha levantado la mano para convertirse en protagonista al marchar invicto con cinco triunfos en forma consecutiva, dentro de la categoría Semanal.

Un total de 15 puntos son los que ha registrado hasta el momento Séptima UO para de esta manera colocarse de líder, además entre sus líneas con el certero atacante de Jan González que ha marcado un total de 13 tantos.

Hasta el momento Club Maya cuenta con la mejor ofensiva con 38 goles, esto producto al bien desempeño de Alejandro Camacho y Raúl García que han marcado un total de 13 anotaciones, que los tiene en el segundo puesto con 14 unidades.

Por su parte Club Amigos no se quiere quedar atrás al contar con 11 de los buenos y estar colocado en el tercer escalón de la tabla general, mientras en el goleo es lidereado por delantero Leo Rodríguez con 17 dianas.







