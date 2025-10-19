Avanzan Búfalos en tocho varonil

Los Búfalos UAMRA impusieron su ley en el tochito bandera varonil y avanzaron sin problemas a la siguiente etapa en los Juegos Interfacultades UAT 2025 de la Zona Norte.

La manada de la Unidad Académica Aztlán ganó sus dos compromisos, ambos por palizas de más de 40 puntos y están listos para representar a Reynosa contra los selectivos de Nuevo Laredo y Matamoros.

En su primer encuentro vencieron 42-12a a los Bulldogs UAMRB (Río Bravo) y luego aplastaron 48-0 a los Bravos UAMRR en el clásico reynosense.