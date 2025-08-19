En busca de nuevos talentos

La Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (UMARA) busca nuevos talentos para sus Búfalos en el fútbol, entre los alumnos de nuevo ingreso. Es por eso que esta semana comenzaron los Try Outs (pruebas) que se llevarán a cabo el miércoles 20 y jueves 21 de agosto a partir de las 17:00 horas en la cancha de fútbol rápido.

El llamado es para todos los estudiantes de la facultad y así lo estarán haciendo en el resto de las disciplinas deportivas. Los Búfalos son toda una tradición no nada más en el deporte universitario sino en la ciudad.



