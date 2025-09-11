Noche especial para Turrubiates

Carlos Turrubiates volvió a la tierra que lo vio nacer en una noche especial, pues no vino a visitar a su familia ni tampoco al “shoping” en McAllen. Por primera vez dirigió un partido enfrentando a un equipo de su querida Reynosa.

“Algo muy especial, la gente me saludó con mucho cariño, es mi pueblo, nunca me había tocado venir a jugar contra un equipo de acá. Quiero felicitar al proyecto que tienen, que bueno que estén apoyando a los talentos locales, les deseo todo el éxito y que duren muchos años porque Reynosa se lo merece”, expresó el director técnico de los Tigres Sub 19, quienes se llevaron los tres puntos tras derrotar 0-3 al equipo local.

El ex futbolista de Chivas, León y Atlante, que llegó hasta la selección nacional, está viviendo su segunda etapa con los Tigres donde se siente como pez en el agua.

“Tengo un año y medio con la Sub 19, ya me había tocado estar con la camada de Alan Pulido, y bueno el torneo pasado nos tocó ser campeones”, explicó.

Turrubiates tiene un paisano entre sus jugadores, se trata del número 242 Jonathan el “Pollo” Barrientos, a quien le ve mucho futuro y lo llevarán paso a paso.

“Acaba de subir con nosotros, él estaba en la Sub 17 y es un chavo de proyección, tiene mucho talento, obviamente tratando de pulirles cosas como a todos los chavos, pero tiene lo principal que es el talento y la dedicación, ojalá pueda llegar a Primera como varios lo han hecho de acá de Reynosa”, dijo con mucho positivismo.

Dirigir en Primera División siempre será un objetivo, pero el estratega tamaulipeco disfruta la misión que tiene con los jóvenes. “El destino te pone donde tienes talento y donde más te necesitan, estoy muy identificado con la formación, me ha tocado estar en cuerpos técnicos de Primera División con Nacho Ambriz en el América, en Necaxa”, comentó “El Grandote”.

Por último, aunque sus planes están cien por ciento en Monterrey, dejó abierta la posibilidad de dirigir en su natal Reynosa.

“Somos gente de fútbol, gente agradecida con Reynosa y si el destino me trae acá pues aquí estaremos igual de dedicados”, finalizó.