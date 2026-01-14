Deportes

Turok Jr. sorprende al Único Jr.

Se escribió un capítulo más en la rivalidad del momento
  • Por: Alberto Gamboa
  • 14 / Enero / 2026 -
  • COMPARTIR
Turok Jr. sorprende al Único Jr.

Turok Jr. volando entre las cuerdas para castigar al Único Jr.

Se escribió un capítulo más en la rivalidad del momento y está vez Turok Jr. logró imponerse al Único Jr. en una lucha donde el cuadrilátero se quedó al rojo vivo. 

Los aficionados querían ver un agarrón mano a mano entre estos dos personajes, pero resultó ser un duelo de tercias que se puso muy interesante. 

El Único Junior subió a las cuerdas y se lanzó con la idea de ganar, pero Turok lo recibió con una desnucadora para dejarlo fuera de combate y así logró la victoria junto a Erick Ortíz y Flash

Durante la batalla se dieron con todo, incluso el heredero de la dinastía Indio repartió sillazos

El Único Jr. estuvo acompañado por los Rockers (Comando Extremo y Rocket Boy). 

El público terminó satisfecho al ver como los seis gladiadores dejaron todo en el encordado, incluso se rifaron el físico con un concierto de lances, entre mortales y planchas.   


EL MAÑANA RECOMIENDA