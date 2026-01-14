Turok Jr. sorprende al Único Jr.

Se escribió un capítulo más en la rivalidad del momento y está vez Turok Jr. logró imponerse al Único Jr. en una lucha donde el cuadrilátero se quedó al rojo vivo.

Los aficionados querían ver un agarrón mano a mano entre estos dos personajes, pero resultó ser un duelo de tercias que se puso muy interesante.

El Único Junior subió a las cuerdas y se lanzó con la idea de ganar, pero Turok lo recibió con una desnucadora para dejarlo fuera de combate y así logró la victoria junto a Erick Ortíz y Flash.

Durante la batalla se dieron con todo, incluso el heredero de la dinastía Indio repartió sillazos.

El Único Jr. estuvo acompañado por los Rockers (Comando Extremo y Rocket Boy).

El público terminó satisfecho al ver como los seis gladiadores dejaron todo en el encordado, incluso se rifaron el físico con un concierto de lances, entre mortales y planchas.



