Blanquea Reynosa B a Valle Hermoso

Intensa jornada 2 es la que se vivió en el Campeonato Estatal de Beisbol categoría 40-49 años, donde algunos equipos representativos se han perfilado de avanzar la ronda semifinal para ir en busca del título y clasificación a la etapa nacional.

Dentro de los resultados que se dieron este sábado destaca el triunfo de la Selección Reynosa B por blanqueada de 3-0 sobre su similar de Valle Hermoso Municipal, estos últimos por más que intentaron no pudieron descifrar los lanzamientos.

Por su parte la ofensiva de la Selección de Reynosa Municipal A destacó en cada una de las entradas para macanear 11-1 a Valle Hermoso Independiente. En duelo fronterizo Matamoros Municipal pudo imponerse apretadamente 8-6 Matamoros Campesina B.

Los peloteros que dieron la sorpresa fueron Avance Victoria tras doblegar 5-4 a Reynosa Independiente, mientras Río Bravo ha levantado la mano para meterse a la pelea tras sacudir a Nuevo Laredo al son de 10-5.