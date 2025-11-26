Tricampeonas de zona norte

El equipo femenil de básquetbol de la Unidad Académica Reynosa Aztlán venció a domicilio por marcador de 44-20 a su similar de Matamoros y de esta forma lograron el tricampeonato de la Zona Norte en los Juegos Interfacultades UAT 2025.

Cabe resaltar que en esta edición también se llevaron el triunfo en la disciplina de básquetbol 3x3.

Las Bufalitas fueron muy superiores en la duela de principio a fin.

¿Qué jugadores integran al equipo campeón?

Las tricampeonas están integradas por la capitana Lesly Tinoco López, Ellie Peña Sánchez, Rebeca Tinoco López, Valeria Perales Estrada, Angela Ramírez Oliver, Angela Fuentes Medina, Daniela Sánchez Contreras, Jackeline Solis Sandoval, Jennifer Sánchez Chapa y Valeria Juárez Cruz.

¿Cuál es el próximo objetivo del equipo?

El siguiente objetivo es ganar la etapa InterZonas que se llevará a cabo el próximo año para poder representar a la Universidad Autónoma de Tamaulipas.