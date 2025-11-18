Psycho y Pagano enloquecieron a los reynosenses

Los campeones de parejas de Triple AAA, Psycho Clown y Pagano, siguen siendo de los luchadores más queridos por el público de Reynosa. Juntos son dinamita y se llevaron el triunfo sobre los Hell Brothers, Cibernético y Charly Manson, complaciendo a sus seguidores que los esperaron con ansias en el evento de Panthermanía IX.

¿Qué ocurrió?

Fue un agarrón de una sola caída donde Cibernético y Charly Manson trataron de ganar por las malas, pero ni con la ayuda del Chocolate (réferi) pudieron salirse con la suya. Cibernético comenzó una guerra de "faules" que se salió de control. Pagano les pagó con la misma moneda, pero el que de plano se volvió loco fue Charly Manson, quien también le recetó un golpe prohibido al Chocolate.

¿Cuál fue la respuesta del público?