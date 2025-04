Derrota Sindicato a Amigos de CyC

El lanzador Óscar Vázquez terminó por ganarle la gran partida a Miguel Cabello para guiar al Sindicato de Comapa en rayar el marcador 2-1 sobre Amigos de CyC, dentro de las hostilidades de la ¨Bola Rápida¨, de la Liga de Softbol Veteranos.

El duelo estuvo cargado de total emoción que protagonizaron los abridores. El brazo derecho de Vázquez estuvo completamente fino al recetar un total de 19 ponches, toleró dos imparables, una carrera y regaló dos bases por bolas para de esta manera apuntarse el productivo triunfo.

En cambio, Cabello que no lo hizo nada mal, solamente no tuvo el apoyo ofensivo de sus compañeros, se encargó de registrar nueve chocolates, permitió dos rayitas y cinco hits, lo cual fueron suficientes para no poder esquivar el descalabro.

En lo que corresponde en acciones de bateo los peloteros de Comapa se adueñaron par de almohadillas para dejarle la mesa servida a Martín Segura Jr., que disparará doblete productor de las carreras que marcaron la diferencia.