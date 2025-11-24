Cae Reynosa ante Miguel Alemán

Sin duda alguna una de las sorpresas que se dio en la eliminatoria Zonal Conade fue el triunfo del representativo de Miguel Alemán al imponerse 3-2 sobre Reynosa para de esta forma clasificar a la etapa Estatal, dentro de la categoría 2013-2014.

Los jugadores de Miguel Alemán estuvieron atinados al momento que se colocaron frente a la portería de los reynosenses y se encargaron de estrenar el marcador en los botines de Carlos Fernández, pero el gusto les duro solo un momento al ser sorprendidos con el doblete de Kevin Ramírez.

Los minutos transcurrían y los futbolistas de Miguel Alemán no encontraban la fórmula para igualar las acciones, pero una luz de esperanza apareció en el Estadio Unidad Deportiva cuando Iker Villarreal a la hora cero colocó el 2-2 y minutos más tarde el mismo atacante puso cifras finales.

Con este resultado Miguel Alemán se convierte en el representante de la Zona Norte y el siguiente reto es medirse en la etapa Estatal ante sus similares de Zona Centro y Sur, que esta programado llevarse a cabo la siguiente semana en el municipio de Altamira.

