¡Tiró una joyita!

Marcelo Martínez brilló en el primer juego de la Serie Final de la Liga Profesional de Béisbol de Taiwán (CPBL).

Con toda la responsabilidad sobre sus hombros al ser el primero en la rotación de los Rakuten Monkeys en los juegos por el campeonato, el zurdo de Reynosa respondió a lo grande y tiró una joya de tres hits en siete entradas para lograr el triunfo por pizarra de 3-0 sobre los CTBC Brothers. Con dos ponches puso la cereza en el pastel consumando la blanqueada y por eso fue nombrado el Jugador Más Valioso del encuentro. El título está más cerca que nunca para el pelotero tamaulipeco quien está viviendo su segunda temporada en la CPBL. Marcelo ha estado cerca de las Grandes Ligas, incluso fue firmado por los Reales de Kansas City aunque se quedó con la etiqueta de prospecto.