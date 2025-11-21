Hilvanan Bravos su segunda victoria

Los Bravos se han comenzado a encender al conseguir su segundo triunfo en forma consecutiva y su reciente víctima fueron los Hernández Jr., a quienes les ganaron 22-15, dentro de las hostilidades de la rama varonil en la Liga Federal Independiente de Softbol.

¿Qué ocurrió?

El ataque estuvo bastante bravo al descargar seis carreras en la segunda entrada, mientras en la cuarta tanda agregaron cuatro más a la cuenta y en el sexto inning realizaron seis viajes al pentágono para mantener la mecha encendida.

¿Quién destacó en el partido?

Raúl Gómez anduvo en plan grande al disparar tres cuadrangulares en cuatro turnos legales convirtiéndose en el jugador más valioso, después sus compañeros Kevin Padrón y César Carballo no se quedaron atrás para también pegar un jonrón, respectivamente, y de esta forma ser piezas importantes en ayudar en el trabajo monticular de Alejandro Heredia.