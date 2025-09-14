¡Sorpresa en la jornada sabatina!

Los Guerreros fabricaron par de rallys de cuatro carreras para doblegar cerradamente 12-10 a La Pila, dentro de la actividad sabatina de la Liga Veteranos de Softbol.

Durante su primera tanda de bateo los Guerreros le cazaron los envíos a Enrique Barrón, que terminó por cargar con la derrota, Zaragoza le dió la bienvenida con cuadrangular solitario, seguido del doblete productor de Alex Rueda.

La Pila tuvo un intento de reacción tras acercarse peligrosamente por la mínima diferencia, pero en todo el partido le fue imposible conseguir la ventaja y eso terminó por afectarles para cargar su segundo descalabro de la temporada regular.

Los Guerreros aseguraron el triunfo en el quinto inning al momento que desplegaron cinco imparables, que se tradujeron en cuatro rayitas para de esta forma aumentar la distancia 12-9.

El relevista Misael Meza ingresó para detener por completo el ataque de los Guerreros, ya que de los ocho bateadores que enfrentó solamente permitió un hit.

Por su parte el abridor Luis Muñiz se apuntó el triunfo al mandar en par de ocasiones en blanco a sus rivales.