Invita la Treviño Kelly a torneo contra el cáncer

La Liga Treviño Kelly quiere poner "Strike Out al Cáncer 2025", así han nombrado a este torneo que están organizando a beneficio de la lucha contra esta enfermedad
  • Por: Alberto Gamboa
  • 12 / Septiembre / 2025 -
Con un torneo de béisbol la liga Treviño Kelly se suma a la lucha contra el cáncer.

Se llevará a cabo en dos fechas, del 17 al 19 de octubre para las categorías Biberón, Moyote, Pequeña y Junior, y luego del 24 al 26 de octubre con las categorías; Premoyote, Menor, Intermedia y Senior. 

El llamado es para todas las ligas locales y de la región que quieran foguearse en un alto nivel y de paso poner su granito de arena en esta causa social.

Para mayores informes sobre las inscripciones podrán comunicarse al teléfono 8991011240 o a través de la página de Facebook de la Liga Pequeña de Béisbol Treviño Kelly


