Regresa Trareysa con el tercer lugar

Como es toda una costumbre los Charros de Trareysa se convirtieron en protagonistas y en esta ocasión destacaron en la gran final del XVI Campeonato Nacional de la Manzana, que se llevó a cabo en Arteaga, Coahuila.

Un total de 17 equipos se dieron cita en el Centro de Espectáculos El Regalo para ir en busca del campeonato. Los reynosenses ejecutaron bien la mayoría de sus suertes que los condujo hasta la última charreada en la que lograron registrar un total de 289 puntos para quedarse en el tercer lugar.

En todo momento la disputa por el título estuvo cerrada y los encargados de adjudicarse el premio mayor fueron los charros de Laguna, Durango con 349 unidades, mientras Hacienda El Rosario de Durango obtuvo el segundo puesto con 311 de los buenos.

En todo momento la tropa reynosense se mantuvo en la pelea, pero desafortunadamente en momento claves de la charreada dejaron escapar puntos que terminaron por afectarles en el resultado final.

Dentro de la competencia los jinetes de la Universidad del Atlántico también vieron acción, pero no lograron clasificarse a la etapa final, aunque no lograron su objetivo se mantienen con la mira de estar presente en las charrerías de carácter nacional.



