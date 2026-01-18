Son Torpedos nuevos reyes de la categoría E

Sin ningún problema los Torpedos se coronaron ante Novatillos tras apalearlos por gran pizarra de 16-4 para de esta manera convertirse en los nuevos reyes de la categoría E en la Liga Veteranos de Softbol.

Sabedores del potencial con el que cuentan en el line up los Torpedos descargaron todo su arsenal sobre los lanzamientos de Manuel Palacios para recetarle cuatro carreras en la primera entrada, dosis que aumentaron a cinco rayitas en el cuarto episodio para aumentar la distancia.

Jesús Olvera estuvo atinado al sacar la pelota del diamante en el cuarto inning, mientras su compañero Adrián Hernández también pegó jonrón y César Cavazos fue la figura del encuentro con par de bambinazos.

El lanzador Raúl Gómez estuvo contundente en su actuación al ser respaldado por su ofensiva para dirigirse tranquilamente en obtener la victoria.