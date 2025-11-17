¡Sacan boleto a la final!

Los peloteros de Flores obtuvieron la clasificación su boleto a la final de la categoría B del Torneo Veteranos categoría 60 y más del Club Social y Deportivo Veteranos y Jubilados, luego de imponerse ampliamente 22-6 a los Amigos de Cedillo, en el campo Manuel Pavón Mortera.

Ahora el siguiente reto de Flores es medirse en la gran final de postemporada ante Sultanes de León, que se va desarrollar el venidero sábado, en el que se conocerá al nuevo rey del diamante.

Furioso ataque de 10 carreras en la tercera entrada fue el momento determinante para enfilarse al triunfo y de esta manera sacar las escobas para barrer la serie 2-0.

Los mejores bateadores destacaron David Márquez de 5-3, Mario Herrera de 4-3, Humberto Gómez 4-2, Gerardo Pecina de 3-3, Jorge Lambarria 3-2 con un jonrón de campo y Rubén Gutiérrez se fue de 3-2.

El lanzador Héctor de León fue el ganador al presumir su amplio reportorio de envíos al su receptor, siendo suficiente para imponerse sobre el experimentado de José Hernández.