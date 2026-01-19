¡Conquistan el torneo sabatino!

Con un total de seis cuadrangulares que terminaron por construir cuatro jugosos rallys, además de combinarse con la buena actuación del lanzador Rafael Arguelles, los Cerveceros apalearon en cuatro entradas a los Yankees al son de 23-4 para conquistar el campeonato de playoffs del torneo sabatino de la Liga Burocrática de Softbol.

Christopher Ramírez, Vinicio González y Margil Cortinas fueron los encargados en pegar largos jonrones en el diamante Pedro Guajardo para respaldar en todo momento el trabajo del abridor Arguelles, que por espacio de cuatro entradas completas apagó por completo los bates enemigos.

Los Cerveceros son los nuevos campeones del torneo sabatino de la Liga Burocrática de Softbol.

El brazo derecho de Arguelles estuvo atinado tras enfrentarse a 20 bateadores, a los cuales les permitió seis imparables, regalo dos bases por bolas y no recetó ponches, números que lo condujeron en obtener el gallardete.

Desde la alta de la primera entrada el jardinero Ramírez inauguro la pizarra con solitario vuelacerca, después Alejandro Molina disparo doblete remolcador de tres carreras para tomar el mando de las acciones.

Por más que lo intento el serpentinero Alfredo Velázquez calmar la embestida de los Cerveceros no lo pudo conseguir por consecuencia cargó con el revés. El segundo capítulo fue determinante al permitir cinco inatrapables y bambinazo de Cortinas para coronar ataque de ocho anotaciones.

La fiesta de batazos no se detuvo al encargarse de agregar cuatro y cinco carreras en el tercero y cuarto acto, respectivamente, para finiquitar las hostilidades por la vía del nocaut.



