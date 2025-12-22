Es SSPT el rival a vencer en Torneo Sabatino Fut-10

Tras participar en dos torneos de futbol, el equipo femenil de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) tuvo tremenda actuación en la cancha al desplegar buen futbol en cada uno de los encuentros que disputaron y que los condujo en convertirse en protagonistas.

En el Torneo Sabatino Fut-10 celebrado en los campos de La Bombonera, la escuadra se convirtió en el rival a vencer tras presumir productiva racha invicta que las llevó en quedarse con el primer lugar de la tabla general y posteriormente convertirse en las monarcas de la Copa de Campeones.

Adicionalmente, también vieron acción en el Torneo Navideño SUTSPET, en el cual también figuraron por su buen despliegue futbolístico y le alcanzó para adjudicarse el tercer lugar, mismas que para la siguiente justa irán en busca del campeonato.







