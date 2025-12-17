Liga Aztlán no se va de vacaciones

La Liga Aztlán de Softbol no se va ir de vacaciones, sino todo lo contrario, la directiva se va mantener trabajando con la realización del torneo relámpago de "Bola Templada", que se va efectuar los días 26, 27 y 28 de diciembre.

El diamante Aztlán va mantener sus puertas a todos los planteles que quieran participar en la justa, la cual va tener premios atractivos para los equipos que obtengan los primeros lugares.

No solamente equipos de Reynosa van estar presentes ya que han confirmados de otros municipios, tal es el caso de Río Bravo, Matamoros, Valle Hermoso, entre otros más.

Dentro de los requisitos de la justa es que cada uno de los conjuntos debe contar con roster de 15 jugadores, un lanzador reconocido, además la semifinal y final se va desarrollar el ¨Día de los Inocentes¨.