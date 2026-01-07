Alistan equipos para el Torneo Nocturno

En la Liga Aztlán de Softbol están completamente listos para que se escuchen nuevamente las palabras de "Play Ball", en este naciente 2026.

Los 20 equipos inscritos en el Torneo Nocturno están completamente listos para iniciar con las hostilidades, que en la presente semana se van a disputar 10 encuentros.

Para hoy los protagonistas a las 20:00 horas son los peloteros de Fory Five y Titanes, encuentro de pronósticos reservados, mientras a las 21:30 de la noche es turno los Coyotes ante su similar de Romina.

En otro de los frentes, que están pactados para este jueves, los Ambeciles se topan con un potente rival como son Poker Sound, posteriormente es turno de los jugadores de González enfrentar a Churpios.







