Dramático triunfo de Rangers

Los Rangers batearon de manera oportuna para superar de manera dramática y cerrada a su similar de Pitbull por pizarra de 17-16, dentro de las hostilidades del Torneo Nocturno de la Liga Burocrática de Softbol.

Todo apuntaba que los Rangers iban a salir del campo Pedro Guajardo con la derrota al verse abajo por tres rayitas de diferencia, pero el bateo oportuno salió a flote para sumar otro triunfo en la actual temporada regular.

Los mejores bateadores fueron Edgar Mata que se fue de 3-2, Carlos Salinas 5-3, Eder Muñoz 4-2, Santos Ruiz 4-2 y José Morales 3-3 para de esta manera ayudar en trabajo del lanzador José Morales para que adjudicará el triunfo.