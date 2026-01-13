Se jugarán las últimas finales del Torneo Nocturno de Softbol

Sin demorarse mucho tiempo la directiva de la Liga Burocrática de Softbol ha dado por iniciada la temporada regular del torneo nocturno, pese que todavía faltan algunas series de campeonatos que concluyan de la anterior campaña.

El jueves se va disputar el tercero de la serie semifinal entre Novatos Club ante Rangers de Ametek, ambos han regalado dos encuentros de intenso nivel por lo que el choque definitivo va estar cargado de emoción, el cual esta programado a las 21:00 horas.

El viernes el campo Pedro Guajardo va presentar una gran entrada al momento que se disputen dos finales.

Los primeros programados a las 19:30 horas en dar inicio a las hostilidades son Solutions contra Medias Rotas, quien resulte con el triunfo se lleva la gloria, posteriormente los Reales se topan con Cuervos.

Algunos encuentros de la nueva campaña que van estar de pronósticos reservados es la presentación de Prezita Team ante los aguerridos Amigos de Camarón, enfrentamiento programado para el martes a las 19:30 horas y el miércoles es turno que se vean las caras Pitbulls ante Vaqueros.







