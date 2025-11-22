¡Son bicampeonas!

Tremenda fue la actuación de las Nietas de Don Chano que culminaron su actuación al conquistar el bicampeonato del Torneo Nocturno de softbol femenil de la Liga Puerta Grande. Por espacio de siete entradas completas, la batería estuvo cargada para superar 18-14 a las Ahijadas de Anselma.

Las Nietas de Don Chano arrasaron con todo lo que se encontraron y la prueba fue que se alzaron con el gallardete de temporada regular y posteriormente el de campaña para ser las auténticas reinas del organismo.

¿Qué ocurrió?

La balanza se comenzó a cargar a favor de las jugadoras de Don Chano desde la primera entrada al esparcir sobre el diamante un rally de cinco carreras sobre los lanzamientos de Nohemi Ramírez, que terminó por cargar con el revés. El equipo bicampeón se encaminó al triunfo y al campeonato desde la primera entrada, cuando hicieron un rally de cinco carreras apoyando a su pitcher abridora Ximena González. Pero en la segunda, las de Anselma también respondieron con cinco, poniéndole más sabor al caldo.

¿Quiénes destacaron en el torneo?

Las mejores peloteras que estuvieron plantadas en la caja de bateo fueron Sonia Amaro de 5-3, la lanzadora Ximena que también se fue de 5-3 y Nadia Padilla que anduvo intratable al desplegar cuatro inatrapables en cinco turnos.