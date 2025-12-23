Conquista el Deportivo Torres Torneo Navideño

Con un total de ocho equipos se llevó a cabo el Torneo Navideño de Futbol, que organizo la Liga R-Siete Ladrillera, el cual termino por adjudicárselo los jugadores del Deportivo Torres al superar en la gran final a su similar del Deportivo Ortiz.

Las luces de la cancha del organismo se mantienen encendidas ante la constante actividad en los distintos campeonatos de las categorías, asimismo de la justa Navideña y la que se avecina de Fin de Año.

Los ahora campeones del Deportivo Torres estuvieron situados en el Grupo A tras obtener 7 puntos, que fueron conseguidos por sus dos triunfos y un empate, además su accionar ofensivo estuvo atinado al marcar un total de 17 goles, mientras su ofensiva sufrió al permitir un total de 14 tantos.

Por su parte el Deportivo Ortiz marcho con paso perfecto en el sector B al ganar sus tres encuentros sobre sus similares del Deportivo Alejo, Tranquis y Plazon. Su ataque fue contundente con 20 dianas y su zaga baja toleró un total de 11 anotaciones.



