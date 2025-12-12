Todo listo para el Torneo Navideño

La espera termino para los más de 60 equipos que a partir de hoy van a participar en la quinta edición del Torneo Navideño Tuzos Limufut 2025, que se van a desarrollar en las distintas canchas de la ciudad.

La directiva de la escuela de formación dio a conocer que las inscripciones están completamente cerradas e incluso ya se llevó a cabo el sorteo de grupos de cada una de las ocho categorías que van a tener actividad los días 12, 13 y 14 de diciembre.

La justa que organiza Tuzos Reynosa ha ido de menos a más y esto se ha reflejado en el número de escuadras que se han animado en estar presente para ir en busca del campeonato de las respectivas divisiones.

En esta edición los conjuntos que vienen de otros municipios son Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo y Progreso, además del Valle de Texas. Uno de los atractivos para este torneo va a contar con la presencia de Alexis Serrano, visor oficial de los Tuzos del Pachuca, para observar detenidamente cada uno de los encuentros para captar el talento local.



