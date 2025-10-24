Ya preparan Torneo Navideño

Como se ha convertido en toda una tradición la directiva y entrenadores de los Tuzos Reynosa han comenzado con los preparativos para llevar a cabo una nueva edición del Torneo Navideño Tuzos Limufut Reynosa 2025.

Las distintas escuelas de la localidad, asimismo los municipios aledaños y del Valle de Texas van a enmarcar los días 13, 14 y 15 de diciembre para estar presente en la justa, que cuenta con la valides de la Liga Universitaria de Futbol.

Las categorías que se van abrir 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017,2018-2019 y 2020-2021, estas corresponden en la rama varonil, mientras en la femenil, que se va establecer cupo limitado, son 2011-2012, 2014-2015 y 2016-2017.

Durante la premiación se reconocerá al campeón y subcampeón, además del tercer lugar, mientras en el departamento individual se va dar trofeo de goleo y mejor portero.



