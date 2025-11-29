Eliminan a la selección LIMUFUT

Jornada agridulce para la Selección Femenil de Tamaulipas Sub 11 que por la mañana habían ganado su tercer partido 2-1 sobre la Ciudad de México, pero por la tarde cayeron en los octavos de final 3-2 ante el selectivo de Guanajuato y de esta forma quedaron eliminadas del Torneo Nacional de fútbol categoría 2014 y menores, que se está disputando en Puebla.

¿Qué ocurrió?

La derrota caló, pero nada ni nadie borrará la destacada participación de las seleccionadas de la LIMUFUT (Reynosa), quienes habían librado invictas la fase de grupos. Se trata de una brillante camada que la Liga Universitaria deberá darles seguimiento ya que tienen mucho futuro.