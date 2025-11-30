Gana Deportivo Gabriel el Torneo Mixto Sabatino

Con explosivo rally de cinco carreras fue la clave para que Deportivo Gabriel se impusiera en el tercero de la serie 11-4 sobre Pedacera para conquistar el campeonato del Torneo Mixto Sabatino de la Liga Campeones de Softbol.

Por espacio de cinco entradas completas el juego se mantuvo en la balanza y se podía inclinar para cualquiera, pero fue en la baja del sexto episodio que el ¨Deport¨ realizó cinco viajes al pentágono para de esta manera encaminarse en levantar el gallardete.

El line up del plantel Gabriel estuvo atinado por conducto de Sergio Ponce 4-2 con un jonrón, Liliana Soria pegó par de imparables de cuatro turnos, Guillermo Ponce 3-2 y también conectó jonrón, de igual manera Johan Uresti 3-2.

Alberto Soria fue el lanzador ganador y también ayudo para su causa al momento de estar en la caja de bateo al irse de 4-2, mientras su rival directo fue el serpentinero Tito Aparicio que por más que lo intento le encontraron la pelota para quedarse con el descalabro.