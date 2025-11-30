Deportes

Gana Deportivo Gabriel el Torneo Mixto Sabatino

El equipo mostró un gran desempeño, destacando a varios jugadores en la final.
  • Por: Josué Segura
  • 30 / Noviembre / 2025 -
Deportivo Gabriel se apunta el campeonato del Torneo Mixto Sabatino de la Liga Campeones de Softbol.

Con explosivo rally de cinco carreras fue la clave para que Deportivo Gabriel se impusiera en el tercero de la serie 11-4 sobre Pedacera para conquistar el campeonato del Torneo Mixto Sabatino de la Liga Campeones de Softbol

Por espacio de cinco entradas completas el juego se mantuvo en la balanza y se podía inclinar para cualquiera, pero fue en la baja del sexto episodio que el ¨Deport¨ realizó cinco viajes al pentágono para de esta manera encaminarse en levantar el gallardete. 

 El line up del plantel Gabriel estuvo atinado por conducto de Sergio Ponce 4-2 con un jonrón, Liliana Soria pegó par de imparables de cuatro turnos, Guillermo Ponce 3-2 y también conectó jonrón, de igual manera Johan Uresti 3-2.

Alberto Soria fue el lanzador ganador y también ayudo para su causa al momento de estar en la caja de bateo al irse de 4-2, mientras su rival directo fue el serpentinero Tito Aparicio que por más que lo intento le encontraron la pelota para quedarse con el descalabro. 

